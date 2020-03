CORONA Radio Rivierenland draait verzoekplaatjes voor inwoners van woonzorgcentra en tehuizen: “Doe de groeten via radio” Antoon Verbeeck

15 maart 2020

10u45 0 Willebroek Radio Rivierenland draait de komende weekends verzoekplaatjes van luisteraars die een boodschap willen overbrengen aan inwoners van woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en andere instellingen die tijdens de coronacrisis de deuren toe houden voor bezoekers.

Zowel op vrijdag als zaterdag en zondag worden er verzoeken aanvaard. “Verzoekplaten zijn de laatste jaren een beetje in de vergeethoek verzeild. Nu er heel wat mensen afgezonderd worden, leek het ons de ideale moment om het concept te integreren in ons weekendaanbod. Mensen die een plaatje willen horen en zo de groeten willen doen aan een inwoner of patiënt van een gesloten centrum of ziekenhuis kunnen bij ons terecht in het weekend van 10 tot 12 uur”, zegt programmaverantwoordelijke Marc Van Praet. “We zijn momenteel de instellingen in ons zendbereik, dat onlangs nog werd uitgebreid, aan het contacteren met de vraag om de radio tijdens deze uren op ons af te stemmen.” Wie een verzoekplaat of gewoon de groeten wil doen, stuurt eerst een mailtje naar Radio Rivierenland: radiorivierenland@telenet.be of info@radiorivierenland.be. Een aanvraag kan ook via de Facebookpagina van Radio Rivierenland. De radiozender is te vinden op de frequenties 104.9 FM (regio Willebroek en de Rupelstreek) of 107.6 FM (regio Bornem-Buggenhout-Malderen-Londerzeel-deel Waasland).