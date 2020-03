CORONA Carré sluit volledig, amper week na heropening: “We planden net een inhaalbeweging na de zware investeringen” Els Dalemans

13 maart 2020

Amper een week na de grote heropening, moet ook de bekende discotheek Carré in Willebroek de deuren sluiten omwille van het coronavirus. "We planden net een inhaalbeweging na de verbouwingen met bijhorende investeringen. Hopelijk kunnen we al in april een tweede groot heropeningsfeest organiseren", zegt manager Tim Van Campenhoudt.

Eerder deze week besliste Carré nog om tijdelijk maximum 1.000 bezoekers tegelijk toe te laten. Nu gaan de deuren van de discotheek echter helemaal dicht. “Dit is natuurlijk spijtig want er hing net zo’n fijne ‘vibe’ rond onze heropening. Maar we merkten tijdens een evenement eerder deze week -met ‘maar’ 650 aanwezigen- zelf ook dat het niet helemaal juist aanvoelt. Hadden we dit allemaal eerder geweten, dan hadden we natuurlijk een pàk rustiger kunnen verbouwen in plaats van ons zo te haasten”, zegt Van Campenhoudt.

Zomermaanden

“De sluiting mag niet té lang duren, omdat we dan erg dicht bij de zomermaanden komen. Dat is -zeker bij goed weer- altijd een rustige periode voor Carré. Onze vaste kosten blijven doorlopen, onze voorraad is vooral drank en die wordt gelukkig niet snel slecht. Voor de werknemers heeft deze sluiting grotere gevolgen: we werken voor 90 procent met flexi-jobbers en studenten, en zullen samen met hen bekijken wie bijvoorbeeld een voorschot kan gebruiken om niet in financiële problemen te komen.”