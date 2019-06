Containerpark verhuist in 2020 naar Brownfieldlaan Els Dalemans

05 juni 2019

18u14 2 Willebroek Het containerpark van Willebroek verhuist in 2020 naar de Brownfieldlaan. “Het huidige park aan de Boomsesteenweg werd te klein. We kochten daarom net een perceel dat twee keer zo groot is”, zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V). Aan de aankoop van het terrein hangt een prijskaartje van 420.000 euro.

“Ons huidige recyclagepark aan de Boomsesteenweg werd veel te krap om nog comfortabel te werken, het was dringend nodig om uit te breiden. Op dezelfde locatie was dit echter niet mogelijk, daarom gingen we op zoek naar een nieuwe stek. We vonden een perceel aan de Brownfieldlaan in Willebroek-Noord, dat met een oppervlakte van zo’n 7.000 m² maar liefst twee keer zo groot is. Dankzij deze ruimte kunnen we het park veel overzichtelijker inrichten en zorgen voor een vlotte toegang en doorstroming. De rechtstreekse ontsluiting via de A12 zorgt meteen ook voor een betere bereikbaarheid van het park”, zegt Bradt.

Containers in de bodem

“Het park zelf zal worden ingericht door Ivarem, de intercommunale die ook in de toekomst verantwoordelijk blijft voor de uitbating. We willen samen van de gelegenheid gebruik maken om het nieuwe recyclagepark zo modern en comfortabel mogelijk in te richten voor de gebruikers. Zo zullen alle containers in de bodem worden ingewerkt, zodat het afval niet meer over de containerrand moet getild worden.”

“Willebroek is net officieel eigenaar geworden van het terrrein aan de Brownfieldlaan, het doel is om het nieuwe containerpark in de loop van volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. Wat met de grond van het huidige park gaat gebeuren, werd nog niet beslist, het verkopen is een optie.”