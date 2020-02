Contactverbod voor vijftiger die jongere nicht met verstandelijke beperking verkrachtte Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

12u00 0 Willebroek Een 57-jarige man uit Willebroek mag zijn jongere nicht met een verstandelijke beperking niet meer gaan opzoeken in het zorgcentrum. Vorig jaar verkrachtte hij haar bij hem thuis. De rechters in Mechelen veroordeelden hem verder ook nog tot een celstraf van veertig maanden met uitstel.

“Het was een gevolg van de vele affectie die ze toonde en de vele knuffels die ze me in het verleden gaf. Op die manier is het meer geworden”, verklaarde de vijftiger. “Het is ook nooit mijn bedoeling geweest om haar dingen te laten doen die zij niet wou.” De 57-jarige man ontkende de feiten dus niet maar minimaliseerde ze wel op zitting vorige maand.

Een jaar voordien diende zijn jongere nicht een klacht in. Tot dan had ze schrik van de vijftiger. “Tijdens een bezoek probeerde de beklaagde haar eerst te penetreren maar nadat mislukte, stak hij zijn penis in haar mond”, aldus het parket. “Het slachtoffer kokhalsde van afschuw en kreeg nadien vijftig euro toegestopt. Om haar het zwijgen op te leggen.”

Geen roofdier

Volgens de verdediging ging het hier helemaal niet om een seksueel roofdier dat zich op het slachtoffer had gestort. “Inmiddels is hij ook beginnen te beseffen dat zij dit niet wou en hij niet voor zijn eigen plezier had mogen kiezen”, klonk het bij de advocate van de vijftiger. Zij vertelde de rechtbank destijds ook al dat haar cliënt inmiddels in therapie is.

De rechters in Mechelen tilden zwaar aan de feiten. “Door u zit uw nicht helemaal alleen in het zorgcentrum en heeft ze niemand meer”, sneerde voorzitster Jessica Bourlet. Ze gingen niet in op de gevorderde celstraf van vier jaar effectief maar veroordeelden hem wel tot een celstraf van veertig maanden met uitstel gekoppeld aan een reeks voorwaarden. Naast het contactverbod moet hij ook nog zijn therapie verderzetten.