Circus Barones brengt show 'Surprise' aan De Schalk Els Dalemans

19 september 2019

18u12 0 Willebroek De gemeente Willebroek krijgt bijzondere bezoekers over de vloer. Circus Barones slaat van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september de tenten op aan sportcentrum De Schalk.

“Na onze succesvolle tournee met de show ‘Reis rond de wereld’ vorig jaar, lieten we ons voor 2019 inspireren door de meest bekende sprookjes. Het resultaat is ‘Surprise’ geworden. Onze clown Patatje is de gastheer, hij neemt het publiek mee op zijn vliegend tapijt naar het sprookjesland van duizend-en-één-nachten.”

adembenemende acrobatische act

“Patatje is niet alleen: de acrobaten, clowns en dieren van circus Barones brengen samen een wervelende show om de toeschouwers zo te verbazen, doen lachen én ontroeren. Bovendien staat er een unieke act op het programma: een Pools acrobatenduo sloot zich bij ons aan, en brengt een adembenemende acrobatische act.”

“We brengen onze twee uur durende show bovendien in een gloednieuwe piste met nieuwe licht- en geluidstechnieken, die voor een feeërieke sfeer zorgen.”

Gratis tickets

Circus Barones deelt 25 gratis duo-tickets uit voor de voorstelling van vrijdag 20 september om 18 uur. Wie zo’n ticket wil, mailt naam, adres en ‘Het Laatste Nieuws’ naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com, tickets zijn daarna op vertoon van je paspoort af te halen aan de kassa.

Je vindt Circus Barones aan sportcomplex De Schalk in de Stadionlaan 2 in Willebroek. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 20/9 om 18 uur, op zaterdag 21/9 om 15 en 18 uur en op zondag 22/9 om 11 en 15 uur.