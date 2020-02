Chauffeur vlucht na aanrijding van fietser (15) TVDZM

10 februari 2020

08u15 0

Een vijftienjarige jongen uit Willebroek is bij een verkeersongeval lichtgewond geraakt. De tiener werd aangereden door een personenwagen maar de chauffeur ervan ging er meteen vandoor. Hij pleegde vluchtmisdrijf. De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart en spoort de chauffeur op. Het ongeval gebeurde in de Jozef de Blockstraat.