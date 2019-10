Chauffeur vervoert kinderen zonder veiligheidsgordel en rijdt rond met voorlopig rijbewijs TVDZM

17 oktober 2019

De politie van Klein-Brabant heeft een autobestuurder met een voorlopig rijbewijs uit het verkeer gehaald. De man vervoerde twee kinderen die hun gordel niet droegen. De chauffeur mag zich binnenkort aan een proces-verbaal verwachten. Hij werd overigens betrapt tijdens een alcoholcontrole waarbij er 32 chauffeurs moesten blazen. “Er werd ook nog een chauffeur betrapt die positief blies”, klinkt het bij de politiezone. “Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.” Ook in Puurs-Sint-Amands werd er een alcoholcontrole gehouden. Hier werden twee rijbewijzen ingetrokken voor zes uur. Tot slot nam de politie ook nog een voertuig ik beslag dat niet was verzekerd. Het voertuig werd aangetroffen na een verkeersongeval in Puurs-Sint-Amands.