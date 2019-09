Cannabisplantage met 609 plantjes levert 18 maanden met uitstel op TVDZM

10 september 2019

09u50 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft Willebroekenaar Abdellah A. schuldig bevonden voor het uitbaten van een cannabisplantage. Die werd aangetroffen op 15 maart 2018 en bestond uit zo’n 609 plantjes. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden met uitstel.

De plantage werd ontdekt dankzij politionele informatie. Na verder onderzoek met warmtecamera’s werd er een huiszoeking uitgevoerd. De drugs werd aangetroffen maar beklaagde niet. Hij gaf zichzelf uiteindelijk aan bij de politie en werd verhoord. Zowel aan de speurders als aan de onderzoeksrechter ontkende hij de feiten. Ook op de zitting bleef hij zijn betrokkenheid ontkennen.

Volgens zijn verklaringen had hij zijn woning verhuurd aan een Nederlander nadat hij naar Brussel was verhuisd. Alleen kon hij die Nederlander niet identificeren. “Het was een kennis vanop café. Het huurgeld werd ook op café overhandigd”, klonk het. De advocaat van A., Sylke Vankeerberghen, vroeg de vrijspraak: “Niets in dit dossier wijst in de richting van mijn cliënt en uit telefonie-onderzoek is ook niet gebleken dat hij contact had met ‘drugsmensen’.”

De rechtbank ging daar dus niet op in. Het veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 16.000 euro met uitstel. Omdat de elektriciteit werd afgetapt voor de meter, stelde nutsmaatschappij Fluvius zich burgerlijke partij. Het kreeg een schadevergoeding van iets meer 26.979,56 euro toegekend.