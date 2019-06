Cannabisplantage met 609 planten ontdekt: parket eist twee jaar effectief Tim Van der Zeypen

18 juni 2019

16u16 0 Willebroek Openbaar aanklager Nele Van Looy heeft vanochtend een celstraf gevorderd van twee jaar effectief tegen Abdellah A. uit Willebroek. De man moest zich verantwoorden voor het kweken van cannabis. In zijn woning werden 609 planten gevonden.

Volgens de openbaar aanklager waren er een viertal kweekplaatsen in de woning van beklaagde. Die werden aangetroffen tijdens een huiszoeking op 15 maart 2018. “Deze huiszoeking kwam er nadat we via politionele weg informatie ontvingen over een cannabisplantage in de woning en de metingen met warmtecamera’s dit bevestigden”, ging Van Looy verder. “De elektriciteit was eveneens afgetapt voor de meter.”

Ontkenning

Beklaagde bevond zich op het moment van de huiszoeking niet in de woning. Hij kon pas op een later tijdstip worden gearresteerd nadat zijn broer met hem contact had opgenomen en hij zichzelf ging aangeven bij de lokale politie. Beklaagde ontkende de feiten. Niet enkel op zitting maar ook meteen bij de politie en voor de onderzoeksrechter. Zelf verklaarde hij dat hij niet meer in de woning woont en dat hij die had verhuurd aan een Nederlander. De man had hij leren kennen in een café in Brussel.

Geen bewijzen

“Opmerkelijk is wel dat beklaagde gezien werd in de buurt, er ook zijn adres behield en de betaling enkel cash gebeurde en in Brussel”, besloot Van Looy. Zij was van oordeel dat de feiten voldoende waren bewezen en vroeg naast de celstraf ook nog een geldboete van 12.000 euro. Zijn raadsvrouw Sylke Vankeerberghen vroeg de vrijspraak. Volgens haar wees niets in het dossier naar haar cliënt. “Uit het telefonie-onderzoek is niet gebleken dat hij contact had met ‘drugsmensen’ en bovendien is hij bij de justitie niet bekend. Hij heeft enkel wat veroordelingen door de politierechtbank”, klonk het. Het vonnis volgt op 2 september.