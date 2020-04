Cannabisboeren riskeren tot vijf jaar cel voor het uitbaten van drie plantages Tim Van Der Zeypen

09 april 2020

15u00 0 Willebroek Negen mannen moesten zich donderdagvoormiddag verantwoorden voor het uitbaten van drie cannabisplantages. Twee ervan werden aangetroffen in Willebroek, de derde in La Louvière. Het parket eiste celstraffen van twaalf maanden met uitstel tot vijf jaar effectief. Iverlek stelde zich burgerlijke partij voor de afgetapte elektriciteit.

Het onderzoek naar de bende startte afgelopen zomer. Toen werd de auto van Idriz B., een van de cannabistelers tegengehouden door de politie. “In het voertuig werden twee lege zakken aangetroffen. Deze zakken hadden een felle cannabisgeur”, zei procureur des Konings Peter Peereboom. “Hierop werd beslist om een huiszoeking uit te voeren in de woning van de beklaagde. Daarbij werd er vier kilogram cannabis gevonden alsook een alarmpistool, een onderhoudsschema voor een plantage en het materiaal van een ontmantelde plantage.”

Terwijl de politie de huiszoeking in B.’s woning uitvoerde, stootten de speurders op een van de spilfiguren van de cannabisbende: Mohamed D. Hij gedroeg zich verdacht in de buurt van de woning van Idriz B. en werd daarom gecontroleerd. De man was in het bezit van een elektriciteitsfactuur van een pand in La Louvière. De politie kon beide verdachten aan elkaar linken en besloot om een huiszoeking uit te voeren in het pand in de Henegouwse stad. “Hierbij werd opnieuw een plantage aangetroffen”, aldus procureur Peereboom.

De plantage was professioneel opgebouwd. Er was ook gestart met oogsten Procureur des Konings Peter Peereboom

Oude bakkerij

Een half jaar na de start van het onderzoek, werd de laatste cannabisplantage van de bende aangetroffen. Deze bevond zich in een oude bakkerij in de Overwinningsstraat in het centrum van Willebroek. “De plantage werd ontdekt omwille van een indringende cannabsigeur”, besloot Peereboom. “Bij de inval werden er drie verdachten gearresteerd en werden er meer dan vijfhonderd planten in beslag genomen. De plantage was professioneel opgebouwd en er was al gestart met het oogsten.”

Alle negen verdachten verschenen vandaag voor de rechter. Twee van hen lieten verstek gaan. Het parket vorderde celstraffen van vijftien maanden en geldboetes die kunnen oplopen tot 4.000 euro met probatie-uitstel tegen drie dertigers uit Albanië voor hun betrokkenheid bij de plantage in de oude bakkerij, de drie andere verdachten die dan weer werden gelinkt aan de cannabisplantage in La Louvière riskeren celstraffen tussen de vijftien maanden en twee jaar effectief.

Hij had de intentie om er één op te bouwen, maar die plantage is er nooit gekomen Advocate van beklaagde Idriz B.

Intentie

De spilfiguren riskeren de zwaarste straffen. Zo vorderde het parket tegen de hoofdbeklaagde vijf jaar effectief en tegen een andere leider drie jaar cel. Idriz B. uit Willebroek tot slot riskeert een celstraf van 37 maanden effectief. Hij ontkende met klem zijn betrokkenheid bij de drugsbende. “Het materiaal dat gevonden is, lag er effectief. En hij verklaarde ook meteen waarom. Hij had de intentie om er een plantage op te bouwen, maar die is er nooit gekomen. Het parket kan ook niet bewijzen dat die er effectief heeft gestaan”, aldus de strafpleiter.

Ook verschillende andere beklaagden ontkenden hun betrokkenheid, anderen gaven de feiten dan weer toe, maar vroegen enige mildheid van de rechtbank. Bij alle negen verdachten hangt er ook nog een hoge schadeclaim boven het hoofd. Distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas Iverlek stelde zich namelijk burgerlijke partij. De elektriciteit voor de plantages in Willebroek was afgetapt voor de meter. Iverlek eiste ruim 30.000 euro aan schadevergoedingen.

Het vonnis volgt op 30 april.