Campagne tegen sluikstorten focust op sigarettenpeuken: ‘Vervuilender dan we denken’ Els Dalemans

02 oktober 2019

14u35 0 Willebroek De gemeente Willebroek focust tijdens de Handhavingsweek 2019 op sigarettenpeuken. “Met een duidelijke campagne en het uitdelen van zakasbakjes willen we de gewoonte van onze rokende inwoners aanpassen. Sigarettenpeuken zijn immers vervuilender dan we denken”, zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V).

“We kiezen elk jaar een ander thema voor onze ‘Handhavingsweek’, een themaweek waarbij we verhoogde aandacht vragen voor zwerfvuil en sluikstort. Dit jaar willen we de duizenden sigarettenpeuken aanpakken die vaak achteloos worden weggegooid. Ze zijn echter zo klein dat we ze maar moeilijk kunnen opruimen, één peuk blijft bovendien tot 12 jaar liggen en kan 500 liter water vervuilen.”

Zakasbakjes

“We installeren bewust geen peukentegels in Willebroek, omdat mensen dan de gewoonte blijven behouden om hun peuk op straat te gooien. Wel delen onze gemeenschapswachten aan rokers zakasbakjes uit, waar je een gedoofde peuk kan instoppen om deze later thuis weg te gooien. Je vindt de gratis zakasbakjes onder andere ook in het gemeentehuis. Onze rioolkolken krijgen de tekst ‘hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.’ Deze kolken worden immers nog té vaak als asbakken gebruikt.”

“Tot slot lieten we 3D-streetpainter Matthew May een 3D-kunstwerk maken waarmee we extra aandacht willen vestigen op de zwerfvuilproblematiek. Het kunstwerk ligt nu aan de inkom van het Administratief Centrum, iedereen moet daar dus over het ‘vervuilde water’ wandelen. We kozen heel bewust voor een herbruikbaar en verplaatsbaar kunstwerk, zodat we het ook bij andere acties in de toekomst kunnen hergebruiken.”