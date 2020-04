Cameraval verrast boswachter: Opnieuw otter in Broek van Blaasveld Wannes Vansina

15 april 2020

14u42 2 Willebroek Na een halve eeuw zit er opnieuw een otter in het Broek van Blaasveld. Boswachter Hans Van Praet van Natuur en Bos zag het dier meermaals opduiken op foto’s gemaakt door een cameraval. “Een uitzonderlijke waarneming!”

“We weten dat otters voorkomen in Vlaanderen, maar ze zijn zeer zeldzaam. Er zitten hooguit een paar paren. In het gebied waar hij nu is gespot, heeft er vroeger ook een gezeten, maar de laatste waarneming dateert van 1971”, vertelt Van Praet.

Groot was dan ook de verrassing toen hij het dier in februari en maart zeven keer zag opduiken tussen steenmarters, reeën, vossen en bevers op de foto’s van de cameraval. Eigenlijk had hij een boommarter hopen te spotten, maar een otter is een even aangename verrassing.

“Otters kunnen grote afstanden afleggen langs de grote rivieren, zoals de Rupel. Vermoedelijk gaat het hier om een jong dier dat rondzwerft op zoek naar een territorium. In het ideale scenario vindt hij een partner en blijft hij, maar die kans is klein”, zegt de boswachter.

De precieze locatie van de otter wordt niet meegedeeld om het dier de nodige rust te gunnen en bezoekers niet op ideeën te brengen. Sowieso zijn otters heel moeilijk waarneembaar omdat ze vooral ’s nachts actief zijn.

In 2012 werd al eens een otter gespot in Broek de Naeyer, maar daar is sindsdien niets meer van vernomen.