Café BarBok sluit even de deuren: “Corona is al moeilijk, wegenwerken zijn er te veel aan” Els Dalemans

29 juli 2020

15u19 1 Willebroek Café BarBok, gelegen in de Dorpsstraat in Blaasveld (Willebroek), sluit een week lang de deuren. “Ons terras is, omwille van de corona-maatregelen, op dit moment enorm belangrijk. Maar net nu vinden voor de deur wegenwerken plaats. Die combinatie werkt niet” zegt zaakvoerder Stijn De Bock.

“We hebben de voorbije weken, na de eerste lockdown, zeven dagen op zeven en van ‘s morgens tot ‘s nachts gewerkt. De Kanunnik, het café van mijn vrouw één straat verderop, bleek te klein om te openen onder de strikte coronamaatregelen. Het is bij gebrek aan ruimte meer een gezellig ‘toogcafé’, en aan de toog hangen is nu eenmaal verboden.”

Verlies compenseren

“Daarom hebben samen alles op café BarBok gezet, in een poging het geleden verlies wat te compenseren. De vaste kosten voor beide locaties lopen immers al maandenlang gewoon door. Maar we zijn ondertussen doodmoe, de coronamaatregelen worden nog eens verstrengd, én voor onze deur gingen net wegenwerken van start”, somt De Bock op.

Wegenwerken

“Men brak het voetpad rondom ons terras helemaal open, en dat op het moment dat we elke vierkante meter én elke klant zo hard kunnen gebruiken. Deze werken stonden natuurlijk al langer ingepland, maar door de maatregelen die de komende 4 weken van kracht zullen zijn, is ons terras extra belangrijk. We hebben daarom besloten de deuren voor een week te sluiten, en ondertussen te bekijken hoe we de rest van de maand zullen aanpakken.”

Groter terras

“Vanuit het gemeentebestuur kregen we immers groen licht om de parking tegenover het café ook als terras te gebruiken. We gaan dus op zoek naar wat extra meubilair, zodat we een beetje kunnen uitbreiden om alles veilig en volgens de regels te houden. Alles alles goed gaat, zijn de werken volgende week achter de rug en ontvangen we onze klanten weer vanaf donderdag 6 augustus, op een ruimer terras.”