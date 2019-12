Buurthuis De Mozaïek wuift 2019 uit met groots wereldbuffet Els Dalemans

23 december 2019

18u39 2 Willebroek De gebruikers van buurthuis De Mozaïek in Willebroek wachtten Kerstmis en Nieuwjaar niet af om al samen te tafelen. Meer dan zestig mensen verzamelden er om van elkaars gerechten te plaatsen tijdens een wereldbuffet.

“De gemeentelijke dienst Samenleven organiseerde de voorbije maanden, samen met een groep vrijwilligers, de activiteit ‘Samen koken, samen eten’. Het plan was simpel: bij elke bijeenkomst kookte één vrijwilliger uit de groep een lievelingsgerecht voor zo’n 25 personen”, zegt schepen voor Samenleven Murat Öner (CD&V)

Wereldbuffet

“Deze activiteit was duidelijk populair, daarom besloten we ook het jaar samen af te sluiten met een groot wereldbuffet. Alle deelnemers brachten een eigen hapje mee, zodat iedereen kon proeven van elkaars lievelingsgerechten. De tafel stond vol met harira, couscous, hutsepot, witloofsoep en briwats, tiramisu, kaastaart, Marokkaanse koekjes...”

Andere locaties

“Het was bovendien leuk om te zien dat niet alleen de vaste bezoekers van De Mozaïek van de partij waren, we zagen ook een heleboel nieuwe gezichten. Omdat we merken dat dit laagdrempelig initiatief duidelijk werkt, zullen we het in de toekomst nog vaker en ook op andere locaties organiseren.”

Nieuwjaarsreceptie

Wie wil deelnemen aan ‘Samen koken, samen eten’ kan contact opnemen via samenleven@willebroek.be. Wie De Mozaïek beter wil leren kennen, kan er het nieuwe jaar feestelijk inzetten tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 17 januari 2020 van 17 tot 20 uur.

De Mozaïek, Appeldonkstraat 60 in Willebroek.