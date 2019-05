Buurtbewoners geven spoorwegbrug groene 'make-over’ Els Dalemans

28 mei 2019

10u54 0 Willebroek De spoorwegbrug aan de Heindonksesteenweg in Willebroek kreeg een opvallende make-over. Het lokale buurtcomité contacteerde een kunstenaar, die het geheel een groen uitzicht gaf. Het project is één van de Willebroekse ‘buurtboosters’.

“Het project ‘Buurtboosters’ geeft inwoners van Willebroek -die een leuk plan hebben voor hun buurt- een financieel duwtje in de rug. Het buurtcomité Heindonksesteenweg kwam op het idee om de fel verouderde spoorwegbrug in de straat onder handen te nemen”, zegt Sophie Bredael van de dienst Samenleven.

“Vanzelfsprekend vroegen we eerst de nodige toestemming aan spoorwegbeheerder Infrabel. Daarna plaatsten de buren zelf de nodige panelen, en ze zochten een kunstenaar om het geheel te beschilderen. De keuze viel op ‘David Duits’ -David De Duytschaever uit Kuurne- die zich voor zijn werk baseerde op het vele groen in het natuurgebied vlakbij. De brug ziet er nu ook uit als een bijzonder kunstig natuurlandschap, het is een mooie toegangspoort geworden waar de buurt trots op mag zijn.”