Buurtbewoner valt motorrijder aan met bijl Tim Van Der Zeypen

21 mei 2020

17u00 72 Willebroek In de Molenweg, aan de achterkant van het gemeentepark Bel-Air in Blaasveld (Willebroek), is donderdagnamiddag een motorrijder aangevallen door een man met een bijl. De motorrijder raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer zou verwondingen hebben opgelopen aan de arm. Hij werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De politie van Mechelen-Willebroek kwam na de feiten ter plaatse. “Er is een onderzoek opgestart”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Over de exacte omstandigheden kan de politie voorlopig nog geen details kwijt. De motorrijder zou volgens buurtbewoners wel al verschillende keren zijn opgemerkt in de buurt. Het is ook nog niet duidelijk of dader en slachtoffer elkaar kennen.

Politie pakte inmiddels ook al een verdachte op. Het zou gaan om een bewoner van de straat. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor. Na zijn verhoor bij de politie wordt de buurtbewoner allicht ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.