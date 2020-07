Burgemeester Willebroek over provinciale maatregelen: “Steunen gouverneur voor de volle 100 procent” Els Dalemans

28 juli 2020

18u49 5 Willebroek De provincie Antwerpen nam gisteren De provincie Antwerpen nam gisteren extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken . Deze maatregelen gelden in de hele provincie, ook in kleinere gemeenten waar er heel wat minder besmettingen zijn. “Wij tellen nu 9 nieuwe besmettingen in Willebroek, en steunen onze gouverneur daarom voor de volle 100 procent” zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“In de provincie Antwerpen moeten mondneusmaskers de komende vier weken altijd gedragen worden op het publiek domein, er geldt een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur en de horecazaken moeten de deuren al om 23 uur sluiten. “Dat vroegere sluitingsuur voor de horecazaken kwam als een verrassing, maar volgens gouverneur Berx moeten we één van de oorzaken van de stijgende coronacijfers hier zoeken. Dit maakt de beslissing meteen duidelijker”, zegt Bevers.

Streng controleren

“Ook de andere maatregelen steunen wij voor de volle 100 procent, omdat ze voor duidelijkheid zorgen. We vragen onze inwoners dan ook om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ga je buiten, draag dan een masker. Wie dit niet doet, gaat in de fout, óók tijdens een wandeling in het bos. Het is op dit moment ook in onze natuurgebieden best druk, het is altijd mogelijk dat een andere wandelaar of fietser je daar rakelings kruist. Onze lokale politie zal streng controleren, misschien hier en daar corrigeren, en waar nodig zeker beboeten.”