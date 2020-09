Burgemeester stelt betrouwbaarheid coronacijfers in vraag: “Grote verschillen maken maatregelen nemen moeilijk” Els Dalemans

11 september 2020

11u36 0 Willebroek Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de coronacijfers. “We krijgen van verschillende bronnen cijfers over het aantal coronabesmettingen in onze gemeente, maar deze cijfers verschillen enorm. Waarop moet onze crisiscel zich dan baseren om maatregelen te nemen?”

“We kunnen als lokale overheid verschillende kanalen raadplegen met gegevens over het aantal COVID-19 besmettingen in onze gemeente. Zo zijn er de data vanuit Sciensano en de ‘Corona Kennisbank’ van de VUB. Deze cijfers kan iedereen raadplegen, het zijn ook die getallen die via de media verspreid worden. Maar we krijgen als lokale overheid ook cijfers van de Zorgatlas van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die cijfers vertellen iets helemaal anders”, zegt Bevers.

Eén derde

“Volgens Sciensano is er in Willebroek een grote stijging van het aantal besmettingen, we staan nu op 53 per 100.000 inwoners en kleuren rood. We halen zelfs het nieuws als één van de zwaarst getroffen gemeenten in onze provincie. Maar volgens de Zorgatlas is onze score maar 18,6 en zitten we niét boven de alarmdrempel. Dat is maar één derde van de cijfers van Sciensano. Door deze grote verschillen krijgen wij geen duidelijk zicht op het werkelijke aantal besmettingen, waar deze zich bevinden…”

Uitbraak in woonzorgcentrum

“We konden zelf ook al enkele fouten uit het systeem halen. Zo was er in het laatste rapport van de ‘Risk Assessment Group’ van Sciensano sprake van een uitbraak in een woonzorgcentrum op ons grondgebied. Wij waren niet op de hoogte en deden meteen navraag. Er bleek in onze woonzorgcentra niets aan de hand te zijn, plots kregen we het bericht dat het om een Willebroeks bedrijf zou gaan. Maar na een grote belronde bleek ook ook dat bericht vals alarm.”

Vertrouwen

“Er is dus duidelijk sprake van foute informatie, dubbele tellingen … We gingen al tot op het hoogste niveau om dit probleem aan te kaarten, maar krijgen nergens duidelijkheid of een oplossing aangereikt. Ondertussen maken die grote verschillen het voor ons als lokaal bestuur heel moeilijk om in te schatten welke maatregelen we moeten nemen. We proberen nu zelf een zo goed mogelijk beeld te krijgen op het aantal besmettingen en hun locaties in onze gemeente, zodat we met cijfers kunnen werken die we wel kunnen vertrouwen.”