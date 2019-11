Burgemeester sluit deuren van shishabar definitief: “Onderzoek na granaataanslagen legt criminele link bloot”

Els Dalemans

07 november 2019

17u27 9 Willebroek Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) heeft de horecavergunning van de shishabar ‘Havana Lounge’ definitief ingetrokken. De drankgelegenheid in het centrum van de Kanaalgemeente werd in het voorjaar van 2018 en in de zomer van 2019 getroffen door een granaataanslag.

Midden juni werd een granaat gegooid naar de shishabar - dat is een horecagelegenheid waar waterpijp wordt gerookt - in de August Van Landeghemstraat. De granaat kaatste af op het raam en kwam op straat tot ontploffing. Niemand raakte gewond, maar de schade in de buurt was groot: 9 panden en een personenwagen raakten beschadigd. Ook op 10 april 2018 werd er in de vroege ochtend via een raam van de Havana Lounge een granaat naar binnen geworpen.

Eerst tijdelijk, nu definitief

Burgemeester Bevers schorste meteen na de tweede granaataanslag de horecavergunning van de zaak tijdelijk. “Ons doel was om de veiligheid van omwonenden, passanten, bezoekers en uitbaters niet verder in het gedrang te brengen. Deze bestuurlijke maatregel werd de afgelopen maanden ook een aantal keren verlengd, maar nu trek ik de horecavergunning van de drankgelegenheid definitief in”, klinkt het.

Criminele sfeer

“De afgelopen maanden hebben heel wat buurtbewoners ons duidelijk gemaakt dat ze kampen met onder andere stress en angst door de feiten die daar gebeurden. Recent kreeg ik ook inzage in de gerechtelijk dossiers over deze feiten. Hieruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het hier gaat om druggerelateerde feiten die zich situeren in een criminele sfeer.”

Geen risico’s

“Ik neem geen risico’s als het zo overduidelijk gaat om een reëel, ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid, het leven en de lichamelijke integriteit van de inwoners van Willebroek in het algemeen, en van de uitbaters van de Havana Lounge, haar cliënteel, de omwonenden en voorbijgangers van deze zaak in het bijzonder.”

Naïef

“Net na de feiten van vorig jaar en afgelopen zomer konden we nog naïef denken dat het hier om puur toeval ging. Met wat ik nu allemaal weet - zonder mij te willen uitspreken over schuld of onschuld – is er echter veel meer duidelijk geworden. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daarom wordt de horecavergunning van deze zaak onmiddellijk en definitief ingetrokken.”