Burgemeester en politie sluiten café in Willebroek: “Uitbater had de sluitingsplicht blijkbaar nog niet begrepen” Tim Van Der Zeypen

25 april 2020

19u20 0 Willebroek In opdracht van de Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) heeft de politie van Mechelen-Willebroek een café op de Dendermondsesteenweg gesloten. “De uitbater had de sluitingsplicht blijkbaar niet zo goed begrepen”, klinkt het.

Het was een toezichtploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek die vrijdagavond had opgemerkt dat er volk aanwezig was in het café. “Bij controle bleek dat de uitbater enkele klanten had ontvangen”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Op het moment van onze controle waren er vier klanten aanwezig.”

Alle vier klanten kregen een proces-verbaal mee naar huis. Er werd hen elk ook een boete opgelegd van 250 euro. Ook de zaakvoerder kreeg een proces-verbaal. Hij riskeert bijkomende nog een boete van 4.000 euro. Na de vaststellingen van de politie werd ook Willebroeks burgemeester Eddy Bevers ingelicht.

Hij aarzelde niet en besliste naar eigen zeggen zonder twijfelen om het café bestuurlijk te sluiten: “Momenteel gaat ons land gebukt onder een nooit geziene gezondheidscrisis waarbij maatregelen van toepassing zijn die niemand aangenaam vindt. Ondanks het merendeel inziet dat het naleven ervan van cruciaal belang is, zijn er ook individuen met zo’n egoïstisch gedrag als deze cafébaas dat de alsnog volksgezondheid ondermijnen.”