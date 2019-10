Bulgaars duo opgepakt dankzij ANPR-camera’s: “Hun bestelwagen stond geseind als gestolen” TVDZM

22 oktober 2019

08u45 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft langs de Oude Dendermondsestraat een verdacht duo opgepakt. Dit dankzij de hulp van de ANPR-camera’s. In de wagen van het duo werd er niet een mogelijke buit van gestripte elektriciteitskabels gevonden maar ook wapens en inbrekersmateriaal.

De twee inzittenden van de wagen probeerden de politie-inspecteurs eerst nog om de tuin te leiden met een onsamenhangend verhaal. Maar toen bleek dat de twee geen verklaring hadden over hun aanwezigheid in de regio, de herkomst van de wagen en waarom het voertuig niet was ingeschreven bij DIV (Dienst Inschrijvingen van Voertuigen, red.), werden ze gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. De wagen werd doorzocht en in beslag genomen. In het voertuig werden heel wat bezwarende elementen aangetroffen.

“Zo werden er gestripte elektriciteitskabels en oude metalen aangetroffen. Net zoals inbrekersmaterialen waaronder een koevoet, enkele kniptangen, schroevendraaiers, een zaklamp en twee paar handschoenen“, verduidelijkt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In de wagen werden er tot slot ook nog enkele wapens gevonden. Het ging om een baseballbat, een luchtdrukpistool en een zwaard.” Ook de aangetroffen goederen werden in beslag genomen. De twee mannen, van 27 en 32 jaar oud, werden verhoord en later ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.