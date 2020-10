Bromfiets tegen gevel vat vuur Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020

09u10 0 Willebroek De brandweer is in de nacht van zondag op maandag moeten uitrukken naar de Parklaan in Willebroek.

Even voor 4 uur vatte een bromfiets vuur. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar de bromfiets geraakte zwaar beschadigd. “Ook de voordeur en het rolluik van de woning liepen brandschade op”, vertelt Veerle Plettinckx van de brandweerzone Rivierenland. Na de bluswerken werd er een perimeter ingesteld. In de loop van maandagvoormiddag zal het labo ter plaatse komen. “De oorzaak van de brand is nog niet bekend”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Die wordt nu verder onderzocht.” Gewonden vielen er niet.