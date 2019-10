Broers Johnny en Camiel vieren halve eeuw ‘Fondy Riverside Bullet Band’ en jazzmuziek in Klein-Willebroek: “Dit is niets minder dan een passie” Els Dalemans

24 oktober 2019

12u32 0 Willebroek 50 jaar geleden richtten Johnny (74) en Camiel (83) Van Breedam, beiden in de ban van de jazzmuziek, hun ‘Fondy Riverside Bullet Band’ op. Nu een halve eeuw later spelen de broers nog twee keer per maand de pannen van het dak in het Veerhuis in Klein-Willebroek. “We blijven doorgaan tot onze laatste snik: dit is niets minder dan een passie.”

“Onze vader en oom waren aangesloten bij muziekvereniging De Sint-Jansvrienden in Boom, zo startten ook wij twee met muziek. We gingen langs de cafés, en daar speelde de jukebox verrassende deuntjes: de jazzmuziek uit New Orleans. We raakten helemaal betoverd, en gingen naar concerten van de Heistse jazzband Cotton City, reden naar jazzclub Honky Tonk in Dendermonde... Zo besloten we uiteindelijk, met enkele vrienden, onze eigen band en jazzclub op te richten.”

14 Fondy’s

“De naam ‘Fondy Riverside Bullet Band’ verzonnen we in het cafeetje in Boom waar we onze eerste optredens afwerkten. De cafébazin werd ‘Mit de kogel’ genoemd, vandaar de ‘Bullet’ in onze naam. Mit had maar liefst 14 katten, en die heetten àllemaal Fondy, want dat vond zij best makkelijk. De ‘Riverside’ verwijst natuurlijk naar het water tussen Boom en Klein-Willebroek. Om ons te laten horen aan het grote publiek, trokken we al musicerend door de straten van het dorp. Dat had effect: een lokale journalist pikte het nieuwtje op, en de ‘Fondy Riverside Bullet Band’ was vertrokken.”

Woody Allen

“We speelden 20 jaar lang in ons eerste Veerhuis, toen dat gesloopt moest worden konden we naar het huidige pand verhuizen. Die eerste jaren speelden we élke week, en de tent zat vaak overvol. Soms zat er plots wel 140 man in de zaal! De toeschouwers kwamen ook van ver: uit West-Vlaanderen, uit Nederland... We nodigden ook regelmatig gasten uit, de vanuit New Orleans naar Willebroek kwamen om met de ‘Fondy Riverside Bullet Band’ te spelen. We traden ook in het buitenland op, en reisden meermaals zelf naar de New Orleans. Johnny musiceerde er zelfs samen met Woody Allen voor zijn doorbraak! Daar beseften we meer dan ooit dat we nooit iets anders zouden kunnen of willen spelen dan jazz.”

Té perfect

“Jazz is de meest pure vorm van volksmuziek, je kan dit alleen met hart en ziel brengen. Er zijn heel wat goede jazz-orkesten, maar vaak voel je dat ze té professioneel en dus té perfect geworden zijn. Johnny kan zelfs geen noten lezen, wat eigenlijk absurd is na 50 jaar als muzikant. Hij hoeft een lied maar te horen om het puur op gehoor en gevoel helemaal correct na te spelen. We zouden zelf ook nooit beroepsmuzikanten kunnen zijn: dan moéten we spelen terwijl we nu vrij zijn. Johnny werd loodgieter, Camiel was leraar en kunstenaar. Naast die jobs was de ‘Fondy Riverside Bullet Band’ onze passie.”

Fikse ruzie

Nu nog treden Johnny en Camiel elke eerste en derde zaterdag van de maand op in jazzclub Het Veerhuis. “We spelen met een orkest van 7 livemuziek, waar kan je dat nog vinden? Elders zet een DJ een plaatje op, hier wordt nog muziek gemààkt. Het is niet altijd even eenvoudig om als broers 50 jaar lang samen te spelen en deze jazzclub te runnen. We krijgen heel veel hulp van een ploeg vrijwilligers, maar wij 2 dragen de eindverantwoordelijkheid. We hebben door de jaren heen drie keer een fikse ruzie gehad, waarbij altijd wel iemand riep: ‘En nu stoppen we ermee!’. Een dag later beseften we telkens gelukkig dat we het maar beter gewoon zouden uitpraten en oplossen. En zo blijft ‘de Fondy’ maar bestaan: we gaan minstens door tot één van ons twee wegvalt.”

Wie de ‘Fondy Riverside Bullet Band’ aan het werk wil zien, kan van september tot juni elke eerste en derde zaterdag van de maand terecht in jazzclub Het Veerhuis, Oostvaartdijk 2 in Klein-Willebroek. In mei en juni 2020 staan verschillende verjaardagsconcerten op de agenda, met onder andere ‘The Palm Court Jazzband’ uit New Orleans. Meer info en reservaties: www.fondy.be.