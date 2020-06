Brielenbrug sluit voor werken en snijdt dorp tijdens zomervakantie in twee: “Hoop dat klanten moeite zullen doen om nieuwe buurtwinkel te bezoeken”

Willebroek

De Vlaamse Waterweg plant grote werken aan de Brielenbrug in Tisselt (Willebroek). De brug zal daarom tijdens de zomervakantie volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Dat is slecht nieuws voor buurtwinkel Den Distel, die net op 3 juli de deuren opent . “Gelukkig is er een veerdienst voor fietsers en voetgangers, want we verliezen anders klanten uit de helft van het dorp”, zegt Katrien Vandenheuvel.