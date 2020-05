Bredere voetpaden, extra fietsparkings en eenrichtingsverkeer in centrum moeten veilig winkelen mogelijk maken Els Dalemans

08 mei 2020

12u59 17 Willebroek De gemeente Willebroek plant vanaf maandag een reeks aanpassingen in het centrum van de Kanaalgemeente. “Maatregelen als bredere voetpaden, extra fietsparking en eenrichtingsverkeer moeten ervoor zorgen dat onze inwoners veilig kunnen gaan winkelen”, zeggen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

“Maandag openen onze winkels weer de deuren, wij willen er met een reeks maatregelen voor zorgen dat ook op het openbaar domein een veilige afstand kan gegarandeerd worden. Onze voetgangers krijgen meer ruimte, zodat iedereen zich steeds aan de opgelegde anderhalve meter afstand kan houden. Daarom zullen de voetpaden in de August Van Landeghemstraat worden verbreed, hiervoor moeten enkele parkeerplaatsen verdwijnen.”

Looprichtingen

“In de August Van Landeghemstraat, de Overwinningsstraat en de Dokter Persoonslaan worden op de voetpaden bovendien wachtzones en looprichtingen voorzien. Om voldoende vrije ruimte te garanderen, mogen handelaars tijdelijk geen koopwaar of panelen uitstallen die de doorgang op de stoep hinderen.”

“Om het winkelen te voet of met de fiets aan te moedigen, maken we van de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat een fietsstraat. Dit wil zeggen dat fietsers er de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken. Andere voertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.”

Fietsparkings

“Om al die tweewielers vlot kwijt te kunnen, komen er extra fietsparkings in de August Van Landeghemstraat, op het Louis De Naeyerplein en in de Overwinningsstraat. We vragen iedereen om zeker gebruik te maken van deze fietsparkings, en de fietsen niet tegen de gevels te plaatsen. Ook zo houden we de voetpaden vrij.”

“We willen het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit onze centrumstraten weren. Daarom geldt er vanaf maandag eenrichtingsverkeer in de August Van Landeghemstraat voor auto’s. Zij zullen van aan de kerk via de Stationsstraat naar de parking aan de Schoolweg geleid worden. In de andere richting kunnen auto’s via het August Van Landeghemplein tot aan de Stationsstraat rijden, en daar parkeren op het Louis De Naeyerplein.”

Vloerstickers

“Ook onze handelaars maken zich klaar voor de klanten: zij plakken vloerstickers als hulpmiddel om afstand te bewaren, affiches met meer informatie, … Bovenop al deze maatregelen, vragen we iedereen om de basisregels te blijven respecteren: afstand houden, regelmatig handen wassen en een mondmasker dragen op drukke plaatsen.”