Brassband Willebroek organiseert coronaproof wedstrijd voor koperblazers Els Dalemans

20 augustus 2020

11u03 0 Willebroek De bekende De bekende Brassband Willebroek , onder leiding van dirigent Frans Violet, daagt koperblazers uit met een unieke wedstrijd. “We pakken uit met een prijzenpot van maar liefst 5.000 euro.”

“Tijdens de coronacrisis organiseerde Brassband Willebroek een succesvolle online solistenwedstrijd. Nu is het echter weer stilaan tijd voor een fysieke editie. We verwachten alle koperblazers op zondag 22 november in de Gemeentelijke Schouwburg van Willebroek. We houden het geheel zeker ‘coronaproof’, met een livestream en live-verslaggeving, toeschouwers kunnen ook vanop afstand stemmen op hun favoriete deelnemer.”

Compositieopdrachten

“We pakken voor de gelegenheid ook uit met een professionele jury én een mooie prijzenpot ter waarde van maar liefst 5000 euro. Naast geldprijzen tot 1.000 euro maken de deelnemers ook kans op compositieopdrachten van Stijn Aertgeerts en Nick Van Elsen, lessen bij een van de solisten van Brassband Willebroek, vouchers bij Lemca Musical Instruments, Buffet Crampon & Hal Leonard én een optreden als solist met (Young) Brassband Willebroek.”

Meer info en inschrijvingen via www.brassbandwillebroek.be