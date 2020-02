Brassband Willebroek blaast 40 kaarsjes uit: “Dit is niet zomaar onze job, dit is onze passie”

Els Dalemans

24 februari 2020

17u55 1 Willebroek 40 jaar geleden richtte Frans Violet (65) ‘zijn’ Brassband Willebroek op. Nu 4 decennia later dirigeert de Willebroekenaar nog altijd het orkest, dat door de jaren heen tientallen prijzen won in binnen- en buitenland. Tweelingzonen Jonas en Lode (25) kregen de liefde voor de muziek met de paplepel mee, en zorgen ook voor de opvolging. “Dat geeft rust voor later, maar op dit moment ben ik zelf nog te gepassioneerd bezig om op mijn lauweren te rusten”, zegt vader Violet.

Brassband Willebroek (BBW), een orkest van 35 muzikanten, werd opgericht in de schoot van de Willebroekse muziekacademie. Na amper enkele jaren was de eerste titel al binnen: BBW mocht zich in 1985 Belgisch kampioen noemen. “Die eerste jaren hebben we onwaarschijnlijk veel geleerd. We wisten niet goed waar beginnen in dat wereldje, maar we waren zo gedreven dat we ons elke keer volledig smeten. We zagen dat we minstens even goed waren als de rest, en dat werd gelukkig ook snel opgemerkt.”

Ongezien

Na die eerste overwinning volgden er nog tientallen anderen. Brassband Willebroek kaapte meer dan 20 Belgische titels weg, won meerdere Europese én wereldkampioenschappen. De overwinning op het EK in 1993 was ongezien: Violet was toen de enige niet-Angelsaksische dirigent die een band naar de Europese titel leidde. “Vroeger moesten we vooral tegen het Verenigd Koninkrijk opboksen, nu zijn ook de Brassbands uit andere landen van een soortgelijk hoog niveau. De concurrentie is de jongste jaren moordend. De jury’s veranderen ook, het wordt allemaal minder voorspelbaar.”

Tranen

Meteen ontspint zich een discussie tussen vader en zonen over de al dan niet terechte score van een jurylid tijdens een bepaalde wedstrijd. “Winnen blijft belangrijk ja, zeker bij de jongeren voel je dat we dààrom zo hard werken. Ook ik wil natuurlijk het niveau hoog houden, maar ik houd ondertussen ook rekening met andere zaken. Als we eens een minder goed punt krijgen, maar ik zag in de zaal toeschouwers zitten huilen omdat ze zo onder de indruk waren... Voor mij zijn op dat moment die tranen, die emoties belangrijker dan de score.”

Tussen de instrumenten

Meteen protesteren tweelingzonen Jonas en Lode, vader Frans grinnikt. “Zo wil ik het horen: ze moéten willen winnen. Mijn jongens zijn letterlijk tussen de muzikanten van BBW opgegroeid, ze speelden als kind tussen de instrumenten tijdens de repetities. Dat gaf hen natuurlijk een voorsprong. Ze bleken ook alletwee over heel wat talent te beschikken, en hebben bovendien hard gewerkt. Dat ze beiden deel uitmaken van de BBW en een groot stuk van de hele organisatie rondom voor hun rekening nemen, doet mij deugd. Dit is niet zomaar onze job, dit is onze passie.”

Hobby-muzikanten

“We draaien nu al decennialang mee aan de top, maar het is niet vanzelfsprekend om dit niveau aan te houden. We vragen veel van onze hobby-muzikanten, zij moéten willen werken: wekelijks repeteren, 25 concerten per jaar geven, … Sommigen wonen in Limburg, maar morren niet over een verplaatsing meer of minder naar Willebroek. Dankzij onze stevige reputatie trekken we natuurlijk ook mooie namen aan.”

Weddenschap

“BBW is ondertussen veel meer dan een orkest, het is een ploeg vrienden die samen zijn opgegroeid, samen hebben gereisd, samen wedstrijden wonnen en verloren, en dat telkens passend hebben gevierd. Ooit hadden we een weddenschap afgesproken: als we zouden winnen, scheerden we ons kaal. Ik deed dat met veel plezier, en zou het zo weer doen. Dat zou immers betekenen dat we wéér een titel op zak hebben” (lacht).

Young Brassband

“Wat wij BBW wensen voor deze veertigste verjaardag, is een stabiele toekomst. We hebben ondertussen een sterke jonge ploeg, met voldoende instroom uit de academie en de Young Brassband. Ook dromen we van een eigen lokaal, en een groot cultuurcentrum in Willebroek zodat we in onze eigen gemeente de mooiste concerten kunnen organiseren.”

BBW viert dit 40-jarig bestaan met een muzikale show in de Piazza San Marco-zaal in Schelle op 28 maart. “De locatie is prachtig, we gaan er iets speciaal van maken. We contacteerden een reeks oud-muzikanten, die weer mee op het podium zullen staan. Onze huidige formatie zal het publiek laten horen waarom BBW wereldkampioen is.”

https://www.brassbandwillebroek.be/40jaar