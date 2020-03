Brandweer moet olieplek opruimen Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

19u00 0

In Willebroek is de brandweer zaterdagnamiddag moeten uitrukken naar het Louis De Naeyerplein. Daar was een olieplek ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse komen om de rijbaan te reinigen. De politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse om de brandweer te ondersteunen.