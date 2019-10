Brandweer moet man uit Zeekanaal redden TVDZM

22 oktober 2019

18u45 0

De hulpdiensten zijn dinsdagnamiddag moeten uitrukken naar het Zeekanaal Brussel-Schelde ter hoogte van het centrum van Willebroek. Een man was er in het water beland. Duikers van de brandweer konden het slachtoffer uit het water redden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd. Vervolgens werd de man overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen in Edegem voor verdere verzorging.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.