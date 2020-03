Brandweer moet chauffeur uit wagen bevrijden Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

12u15 0

De hulpdiensten zijn woensdagochtend rond 8.30 uur moeten uitrukken naar het Oud-Stationsplein in Willebroek. “Twee auto’s waren er tegen elkaar gebotst”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een van de chauffeurs zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer.” De chauffeur liep verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. “De andere chauffeur raakte niet gewond”, vult Van de Sande aan. De omstandigheden van het ongeval worden nu verder onderzocht. De wagens moesten worden getakeld. Omstreeks 10.00 uur was de rijbaan opnieuw vrij.