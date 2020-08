Brandstichter (35) geïnterneerd voor reeks brandstichtingen Tim Van Der Zeypen

05 augustus 2020

14u00 0 Willebroek De 35-jarige Dirk V. uit Willebroek is door de rechtbank in Mechelen geïnterneerd. De dertiger stond terecht voor een hele reeks brandstichtingen. Hij zou onder andere zijn eigen appartement in de Spaarzaamheidstraat in Willebroek in de fik gestoken hebben.

In mei 2018, enkele maanden na de brand in zijn appartement, werd de dertiger opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Tijdens het onderzoek naar de brandstichting kwamen er nog verschillende andere feiten aan het licht. Opmerkelijk was dat de beklaagde steeds aanwezig was tijdens de branden.

Het gerecht verdacht de man in totaal van een negen branden. Naast die van zijn flat in de Spaarzaamheidstraat in Willebroek, stond de man ook nog terecht voor brandstichtingen in een appartement in Boom en dat van enkele kermiskramen in Brussel en op de Sinksenfoor in Antwerpen. Dat laatste gebeurde in 2011.

“Ik zag mijn hele stock in vlammen opgaan”, luidde het bij de Gentse uitbater Xavier Bayart. Hij vroeg op zitting destijds een schadevergoeding. “Onder meer omdat ik mijn caravan moest laten takelen, was ik mijn inboedel kwijt en heb ik lastminute nieuwe prijzen moeten aankopen”, klonk het. Vandaag kreeg hij 10.000 euro toegekend.

Diepvriezer

De dertiger zelf bleef de hele tijd ontkennen. De brand in zijn eigen appartement was naar eigen zeggen het gevolg van een technisch defect aan de diepvriezer en tijdens de brand van het kermiskraam zat de dertiger volgens zijn raadsman op café. De rechtbank geloofde de verklaringen van de man niet.

Zij oordeelden dat, op enkele brandstichtingen na, de feiten voldoende waren bewezen. Voorzitster Jessica Bourlet liet de man interneren. Ze volgde daarmee de vordering van het parket. Die vroeg de internering onder meer omwille van het gebrek aan schuldbesef bij de dertiger.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.