Brandstichter (27) van Hazewinkel wordt geïnterneerd Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

14u00 0 Willebroek De 27-jarige verdachte van de brandstichtingen op sportdomein Hazewinkel in Heindonk bij Willebroek wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer in Mechelen vanochtend beslist.

Begin mei 2020 werd het sportdomein opgeschrikt door enkele branden. Daar werden naast vijf vuilnisbakken ook nog een aanhangwagen in brand gestoken. De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek startte een onderzoek op. Al snel kwam een verdachte in beeld en kon een hij worden ingerekend.

Het ging op de 27-jarige Bjorn V. uit Willebroek. Hij werd tijdens een controleactie in de buurt opgemerkt en kort na de laatste brand op het sportdomein gearresteerd. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij in verdenking gesteld. Naast de zes branden in Hazewinkel, werd hij ook nog voor een zevende brandstichting verdacht.

Geestesstoornis

Het ging om een tapijt eveneens in de buurt van het sportdomein. D. gaf de brandstichtingen van de vuilnisbakken op het domein toe, maar ontkende volgens onze informatie de zevende brand. Na zijn arrestatie verbleef de twintiger in de gevangenis. Er werd ook een psychiater aangesteld om de man te onderzoeken.

Daaruit is nu gebleken dat de man aan een geestesstoornis lijdt en dus niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. De raadkamer oordeelde daarom vandaag dat de twintiger zal worden geïnterneerd. Voorlopig in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Daardoor zal de zaak niet voor een correctionele rechtbank verschijnen.

Vermoedelijk gaat de verdediging van de twintiger in beroep.