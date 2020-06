Brand op schrootverwerkend bedrijf zorgt voor hevige geurhinder Tim Van der Zeypen

15 juni 2020

In de nacht van zondag op maandag heeft het gebrand op de terreinen van het schrootverwerkend bedrijf Belgian Scrap Terminal (BST) langs de Boomsesteenweg in Willebroek. Volgens de hulpdiensten had er een grote hoop schroot vuur gevat. De brand ging gepaard met een hevige rookpluim. Volgens buurtbewoners veroorzaakte de brand ook nog een hevige geurhinder. De brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Er moest wel een lang tijd worden nageblust. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Gewonden vielen er niet.