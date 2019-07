Brand op dakterras van pizzeria TVDZM

01 juli 2019

18u30 0 Willebroek De brandweerzone Rivierenland is maandagmiddag moeten uitrukken naar de Overwinningsstraat in Willebroek. Omstreeks 15.30 uur ontstond er in een pand op de hoek van de Overwinningsstraat met de Dokter Persoonslaan een brand op het dakterras. Een bergruimte ging in vlammen op.

Hulpdiensten kwamen maandagmiddag massaal ter plaatse. Zij kregen het vuur snel onder controle maar moest nog wel een tijdje nablussen. In het pand bevindt er zich naast een woongedeelte ook nog een pizzeria op het gelijkvloers. Of er schade is in de pizzeria of in het woongedeelte van het pand, is nog niet bekend en wordt nog verder bekeken. Bij de brand raakte niemand gewond.