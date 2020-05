Brand die recent gerenoveerde woning vernielde ontstond in tuinhuis Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

16u55 0 Willebroek De brand van maandagnacht in het doodlopende gedeelte op het Stationsplein in Willebroek ontstond door een elektrisch probleem in het tuinhuis. Dat blijkt uit het verslag van het labo dat maandag ter plaatse werd gestuurd om de brand te onderzoeken. De brand richtte een grote ravage aan in de woning.

De bewoners van de woning merkten in de nacht van zondag op maandag omstreeks 3 uur de brand op. De vlammen verspreidden zich razendsnel. Terwijl er een eerste poging werd ondernomen om de brand onder controle te krijgen met een tuinslang, werden de hulpdiensten verwittigd.

Die kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur onder controle. De ravage was na de bluswerken heel groot. De dakconstructie is beschadigd, een bureau- en een leefruimte eveneens. In de rest van de woning was er aanzienlijke rook- en waterschade.

Na de bluswerken werd er op zoek gegaan naar de oorzaak van de brand. Hiervoor kwam het labo van de politie ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de brand ontstond in het tuinhuis na een elektrisch probleem en vervolgens via het dak van een achterbouw is doorgeslagen naar het dak van de woning.

Bij de brand raakte niemand gewond. Het gezin werd opgevangen.