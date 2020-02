Boomsesteenweg krijgt nieuw en breder fietspad Els Dalemans

12 februari 2020

14u46 3 Willebroek Het fietspad langs de Boomsesteenweg in Willebroek wordt vernieuwd tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk.

“Tijdens deze werken wordt het oude fietspad in klinkers verwijderd, want het nieuwe exemplaar wordt aangelegd in asfalt. Die ondergrond zal meteen een pak comfortabeler worden voor fietsers die deze route gebruiken”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Luc Spiessens (N-VA).

“We maken meteen van de gelegenheid gebruik om het fietspad ook te verbreden tot zo’n 3 meter. Dit betekent dat het fietspad op de meeste plaatsen wel een meter breder wordt dan voorheen.”

De werken aan het fietspad langs de Boomsesteenweg gingen net van start, fietsers en voetgangers moeten tijdelijk de omleiding volgen langs de Hoeikensstraat en de Appeldonkstraat. Wagens kunnen wel beurtelings langs de werf passeren, het verkeer wordt er geregeld met behulp van tijdelijke verkeerslichten.