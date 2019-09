Bokskampioen (34) krijgt straf met uitstel voor koperdiefstal in stationsgebouw TVDZM

16 september 2019

13u01 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft de voormalige Roemeense bokskampioen Petrişos G. (34) veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel. De dertiger krijgt hiermee wat hij vroeg en mag binnenkort de gevangenis verlaten. “Zo kan ik me beter voorbereiden op mijn bokskamp in Oostenrijk”, klonk het eerder al op zitting.

De dertiger werd samen met nog twee andere kompanen van 29 en 30 jaar oud, midden augustus 2019 opgepakt. De drie hadden kort daarvoor een hoeveelheid koper gestolen in het stationsgebouw van Willebroek. Het was de Spoorwegpolitie die dat had opgemerkt en hun lokale collega’s had verwittigd.

“De drie verplaatsten zich in een verdachte bestelwagen. Toen het voertuig werd gecontroleerd, bleek dat er een hoeveelheid koper in de laadruimte lag. Hiervoor had niemand van de drie een logische verklaring”, luidde het in de vordering van het parket twee weken geleden.

Bokskamp

Eens bij de onderzoeksrechter gingen ze over tot bekentenissen. “Alleen hebben we niets losgeknipt”, klonk het in hun verklaringen. “Wij zij het koper gewoon gaan ophalen omdat het daar lag.” Het parket eiste effectieve celstraffen van tien maanden. Bij de verdediging vroegen ze enige mildheid. Zo vroeg de advocaat van de voormalige bokskampioen om een straf met uitstel.

“Hij is volop in de voorbereiding voor een nieuwe bokskamp in Oostenrijk. In de gevangenis mag hij trainen maar hij zou de gevangenis graag zo snel mogelijk verlaten, zodat hij zich nog beter kan voorbereiden”, vertelde de advocate van de 34-jarige G.

De rechter ging daar voor hem op in. Ze legde hem en een kompaan een celstraf van twaalf maanden met uitstel op, maar veroordeelde hen verder ook nog tot het betalen van een effectieve geldboete van 800 euro elk. De derde kompaan, Ionut M., kreeg een effectieve celstraf van 12 maanden. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.