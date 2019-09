Boetiek Carla blaast 60 kaarsjes uit: dochter Tanja zet het levenswerk van haar ouders verder Els Dalemans

25 september 2019

19u04 4 Willebroek Op 29 september 1959 openden Carla en Julien De Smedt hun winkel in Willebroek. Nu zestig jaar later staat dochter Tanja De Smedt achter de toonbank van ‘Boetiek Carla’. “Ik ben in de winkel opgegroeid, zo is het ook mijn passie geworden. Ik doe deze job met hart en ziel, en vier deze bijzondere verjaardag dan ook graag samen met onze klanten.”

“Papa was kleermaker, mama had de richting ‘snit en naad’ gestudeerd. Toen ze trouwden, kochten ze samen een pand in de Guido Gezellestraat waar ze hun gezamenlijke winkel openden. Mijn moeder deed er de vrouwenkleding, mijn vader focuste op het mannelijke publiek. Vijf jaar later, in 1964, verhuisden we na een grondige renovatie naar de huidige winkel aan het Willebroekse marktplein. Papa stopte met zijn activiteiten als kleermaker, vanaf dat moment waren we een vrouwenboetiek.”

“Mijn ouders leken wel geboren voor deze job: papa ontwierp zelf de mooiste reclameborden, ze organiseerden heuse modeshows in de gemeentelijke feestzaal... We woonden boven de zaak en ik was enig kind, dus ik ben in onze winkel opgegroeid. Ik kreeg de liefde voor deze sector met de paplepel mee, net als de boodschap dat er hard gewerkt moet worden om iets te bereiken. Daarom volgde ik ook alle mogelijke studies in deze richting: kleding, winkelbeheer, boekhouding, een opleiding tot etalagiste. Ik ben een perfectioniste, en wou daarom alles zelf én goed kunnen. In 1988 stapte ik mee in de zaak en breidden we de winkel nog eens uit.”

Doodgraag

“Een eigen zaak runnen, is hard werken. We moeten alle nieuwe trends volgen, ik zorg elke 3 weken voor een nieuwe etalage, en na de openingsuren volgt nog het papierwerk. Maar ik doe deze job doodgraag. Het contact met de klanten, hen helpen om de juiste kleding en accessoires uit te kiezen, ze stralend weer de deur uit zien gaan: dat doet mij deugd. Ik heb een heel trouw publiek. Er zijn zelfs vrouwen die als kind met hun mama mee naar de eerste winkel van mijn ouders kwamen, en decennia later hier nog steeds zelf hun outfits uitkiezen.”

“Ook wij moeten mee met de sociale sociale media: Facebook, Instagram en meer. Dat is wéér extra werk, maar het loont ook: net nog kreeg ik klanten uit Ieper over de vloer, die naar Willebroek afzakten om bij Carla hun outfits uit te kiezen. Een webwinkel hebben we bewust niet. Wij soigneren de klanten in onze winkel: mannen krijgen in het salon een koffietje terwijl de vrouwen in het pashokje staan, we doen onze retouches gratis én zelf... Zo maken we het verschil: die service krijg je online niet.”

Feestweekend

Ook nu vrijdag 27 en zaterdag 28 september verwennen we onze klanten: we vieren immers 2 dagen feest naar aanleiding van onze 60ste verjaardag. We serveren van 10 tot 18 uur hapjes en drankjes, delen kortingen en goodiebags uit... En daarna beginnen we met evenveel plezier aan ons 61ste jaar!”

Boetiek Carla, A. Van Landeghemstraat 51 in Willebroek, www.carlawillebroek.be.