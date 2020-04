Boekje vol limericks brengt 450 euro in laatje voor Kinderkankerfonds Els Dalemans

23 april 2020

12u22 0 Willebroek Al 132 exemplaren van het boekje vol zelfgeschreven limericks van Willebroekenaar Dirk De Decker vlogen de voorbije weken de deur uit. Wie nog een afdruk wil bemachtigen moet snel zijn. “Ik sluit af op 150 stuks, zodat ik 450 euro kan schenken aan het Kinderkankerfonds van UZ Gent”, zegt De Decker.

De Decker waagde zich decennia geleden aan zijn eerste limerick, dat is een vijfregelig versje waarvan de eerste versregel altijd op een plaatsnaam eindigt. De meeste limericks hebben een dubbele, ietwat aangebrande bodem. De schrijfsels van De Decker werden voorgelezen in het radioprogramma ‘Lukraak’, later verschenen ze in het tijdschrift ‘De Lukraker’.

De Decker bundelde net de honderd beste limericks uit zijn collectie van zeker 3.000 stuks in een boekje. De opbrengst schenkt de Willebroekenaar integraal aan het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Een bevriende dichteres verloor immers haar zoontje aan leukemie, en zet zich sindsdien in voor dit goede doel.

Cheque voor Kinderkankerfonds

“Mijn bijdrage is maar heel klein, maar tot mijn grote verbazing kon ik in totaal al 132 stuks van mijn boekje verkopen. Ik werk nu even verder met een wachtlijst, en sluit af op 150 exemplaren. Als ik die kaap kan bereiken, kan ik tegen het einde van deze maand maar liefst 450 euro overschrijven aan het Kinderkankerfonds van het UZ in Gent.”

Wie op de valreep nog een boekje wil bemachtigen, kan dit bestellen bij Dirk De Decker op 0494 596 787, via dirk.dedecker@hotmail.com of door overschrijving op rekeningnummer BE 28 0616 2992 2020. Eén mini-uitgave kost 5 euro, voor de verzending betaal je een euro extra.