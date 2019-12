Bibliotheek krijgt nieuwe ramen, maar blijft open voor publiek Els Dalemans

12 december 2019

18u40 1 Willebroek De gemeentelijke bibliotheek van Willebroek krijgt de komende weken nieuwe ramen, goed voor een investering van 168.000 euro. De werken worden gespreid over twee fases zodat de bib open kan blijven voor het publiek.

“In een eerste fase, die gepland staat van 13 tot 20 december, zullen de voorbereidende werken plaatsvinden en worden de ramen geplaatst in de volwassenenafdeling op de benedenverdieping. Na de kerstvakantie, van 6 tot en met 24 januari, is het de beurt aan de ramen in de cd-afdeling en op de eerste verdieping van de bibliotheek.”, klinkt het.

Beperkte dienstverlening

“De bibliotheek blijft open, maar het is wel mogelijk dat er tijdelijk een beperkte dienstverlening is op de afdeling waar op dat moment de renovatie aan de gang is. De internetcomputers van de bib zullen op maandag 6 januari 2020 ook niet gebruikt kunnen worden door de bezoekers. De fietsenstalling van de bibliotheek tot slot zal door deze werkzaamheden niet beschikbaar zijn van 13 tot 20 december en van 13 tot 15 januari. We voorzien een alternatieve fietsenstalling in het Brouwershof aan de overkant van de straat.”