Bibliotheek heropent deuren: “Houd rekening met maatregelen of bestel online” Els Dalemans

15 juni 2020

10u29 0 Willebroek De bibliotheek van Willebroek heropent na de coronacrisis weer de deuren voor het grote publiek, met aangepaste openingsuren. “Houd rekening met onze maatregelen, of bestel online.”

“De voorbije weken werkte onze bibliotheek op afspraak, maar nu kan iedereen weer gewoon binnenspringen. Natuurlijk willen we dat bibbezoek veilig laten verlopen, daarom is de dienstverlening voorlopig beperkt tot het uitlenen van materialen, het bestellen en afhalen, beperkt gebruik van internetcomputers, kopiëren, scannen en printen”, somt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V) op.

10 personen

“Om drukte te vermijden, kunnen maximaal 10 personen de bib gelijktijdig bezoeken. Iedereen gebruikt een ontsmet winkelmandje, een houdt een bezoek zo kort en gericht mogelijk. Denk dus best thuis al even na wat je precies allemaal wil ontlenen. We vragen bezoekers ook om zo veel mogelijk alleen te komen, kinderen blijven tijdens het bezoek altijd bij hun ouder.”

Inleverbox

“Inleveren van bibliotheekmaterialen gebeurt altijd via de ‘inleverbox’, rechts van de inkomdeur. Dit is 24/24 mogelijk, ingeleverde materialen worden daarna drie dagen in quarantaine geplaatst. Het is tijdelijk ook niet mogelijk om in de bibliotheek zelf kranten en tijdschriften te lezen. Een aantal materialen -zoals verteltassen en puzzels- kunnen om hygiënische redenen op dit moment niet uitgeleend worden.”

Online

“Wie een bezoek aan de bib liever nog even uitstelt, kan nog steeds een bestelling plaatsen via een onlineformulier op de website https://willebroek.bibliotheek.be. Hier vind je ook onze lichtjes aangepaste openingsuren terug.”