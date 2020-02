Bezoekers wekelijkse markt krijgen 'stippen tegen pesten’ Els Dalemans

12 februari 2020

16u04 2 Willebroek De medewerkers van de gemeente Willebroek trokken woensdag naar de wekelijkse markt, om er ‘stippen tegen pesten’ uit te delen aan de bezoekers. Met deze activiteit zet de Kanaalgemeente haar activiteiten tijdens de ‘Vlaamse Week tegen Pesten’ extra in de kijker.

“Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 16 jaar wordt gepest. Dat zijn alarmerende cijfers, daarom organiseren wij verschillende activiteiten rond dit thema. We organiseren een ‘filmpjeswedstrijd’, waarbij we alle Willebroekenaren, scholen, sportclubs en verenigingen opriepen om een ludiek filmpje te maken over pesten en waarom dit niet oké is. De winnaar wordt op 21 bekendgemaakt en krijgt een groepsactiviteit ter waarde van 500 euro”, zegt schepen voor Jeugd Murat Öner (CD&V).

“Op donderdag 13 februari vindt in de bibliotheek ook een bijzondere lezing plaats: van 19.30 tot 20.30 uur bespreekt ‘Digisaurus’ er het probleem van cyberpesten en online haat. Een week later, op woensdag 19 februari vertonen we in de Gemeentelijke Schouwburg twee gratis films. De eerste, Pudding T, start om om 13.45 uur en is geschikt voor lagere schoolkinderen en hun familie. De tweede, Disconnect, start om 17 uur en mikt op jongeren van het secundair onderwijs. Na de film volgt telkens ook een nabespreking over het thema. Iedereen is welkom!”