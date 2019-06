Bewoners van uitgebrande woning aangehouden: “Huis bleek vol drugs te liggen” Tim Van der Zeypen

11 juni 2019

19u00 18 Willebroek Een koppel uit Willebroek zit momenteel in de gevangenis voor het verhandelen van drugs. De twee werden door de politie opgepakt nadat er ’s ochtends een brand was uitgebroken in hun woning in de Alfred De Tayestraat. Het koppel werd eerder al genoemd in een gelijkaardig dossier.

Afgelopen donderdagochtend omstreeks 7 uur merkten omwonenden een rookontwikkeling op in de woning van het koppel. De vrouw (42) was op dat moment niet thuis, de 35-jarige man wel. Hij kon uit de woning worden gered door arbeiders van Fluvius, die in de straat werken aan het waren uitvoeren. De dertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar moest zich nadien samen met zijn vrouw gaan aanbieden op het politiekantoor voor verhoor.

“Na de brand stootte de politie namelijk op een hoeveelheid drugs. Hierop volgde een huiszoeking in het kader van de drugswetgeving”, vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Halve kilo speed

Die huiszoeking blijkt meteen heel wat op te leveren. Naast cannabis en MDMA werd er ook nog zo’n halve kilogram speed aangetroffen. Volgens onze informatie was die verpakt in kleinere hoeveelheden en klaar om te verhandelen. De politie rook onraad en liet de twee voor de onderzoeksrechter in Mechelen verschijnen.

Daar werden zowel de man als de vrouw verhoord en aangehouden op verdenking van drugshandel. “Het koppel werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis”, gaat Claessens verder. “Vandaag moesten ze voor de raadkamer verschijnen. Die besloot de om de aanhouding te bevestigen.” Het koppel zal dus al zeker een maand langer in de gevangenis moeten verblijven.

Ander dossier

Opvallend is dat het koppel gekend is bij het gerecht. De twee werden eerder al genoemd in een gelijkaardig drugsdossier. Ook in dat dossier zouden zowel de man als de vrouw drugs hebben verhandeld. Het koppel werd daarvoor al gearresteerd, aangehouden en stond zelfs een hele tijd onder voorwaarden. Dat onderzoek zou binnenkort worden afgerond. Later zullen ze zich hiervoor moeten gaan verantwoorden voor een correctionele rechter. Hier riskeren ze naast een celstraf ook geldboetes van 8.000 euro. Hoe lang het koppel actief was, is niet bekend en maakt nog verder deel uit van het onderzoek.

Twee kinderen

De brand zorgde voor bijzonder veel schade. Het gelijkvloers brandde volledig uit en in de rest van de woning was er heel wat rook-, roet- en waterschade. De woning werd na de bluswerken dan ook onbewoonbaar verklaard. Vermoedelijk ligt een nog brandende sigaret aan de oorzaak van de brand. Het koppel heeft twee kinderen. Beiden worden nu opgevangen bij familie.