Bewoners van ‘de blokken’ krijgen Buurtbooster: “Picknickbanken zorgen voor meer sociale contacten” Els Dalemans

30 september 2020

18u32 2 Willebroek De buurtbewoners van de Willebroekse ‘blokken’ - dat zijn de residenties Herselaar, Groenlaar en Schoondonk aan de Ringlaan - huldigden woensdagmiddag samen hun Buurtbooster in. “Buurtboosters zijn projecten die de de sociale cohesie in een buurt moeten versterken, zodat buren meer kansen krijgen om elkaar beter te leren kennen”, zegt schepen van Samenleven Murat Öner (CD&V).

De gemeente Willebroek lanceerde het Buurtbooster-project in 2017. Sindsdien kunnen inwoners van de Kanaalgemeente een financieel duwtje in de rug krijgen wanneer ze een leuk idee voor hun buurt willen uitwerken. “We kregen van de flatwachters van de Willebroekse residenties, die samenwerken met Volkshuisvesting Willebroek, de vraag om meer in te zetten op ontmoeting.”

Picknickbanken en parasols

“Daarom lieten we drie picknickbanken plaatsen, één bank kwam vlakbij het buurtlokaal in residentie Herselaar en twee staan opgesteld aan de speeltuin. Deze ontmoetingsplaatsen waren meteen zo’n groot succes, dat we meteen besloten nog een extra bank bij te plaatsen en meteen ook parasols aan te kopen. Zo kunnen de buurtbewoners ook tijdens warmere dagen samenkomen.”

Origineel idee

“We zijn enorm blij met het succes van dit Buurtboosters-project, buren maken hier echt gebruik van om elkaar beter te leren kennen. Willebroekenaars die ook een origineel idee hebben voor hun buurt, of meer info willen over de buurtboosters, kunnen contact opnemen met onze dienst Samenleven via samenleven@willebroek.be of op het nummer 03 860 91 44.”