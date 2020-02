Bewoners ongerust over bouwplannen Europaplein, gemeentebestuur sust: “Het plein blijft groen”

Els Dalemans

04 februari 2020

14u59 0 Willebroek De buurtbewoners van het Europaplein in Willebroek zijn bezorgd om de toekomst van het groen vlakbij hun woningen. Zij hingen affiches uit als protest tegen de mogelijke bouwplannen van de gemeente. “Er zijn op dit moment geen concrete plannen. Moest er ooit toch een project gerealiseerd worden, dan moét meer dan 2/3 van het Europaplein groen blijven”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Maaike Bradt (CD&V).

Rondom het Europaplein duiken alsmaar meer affiches op van bezorgde buurtbewoners. Zij protesteren tegen de mogelijke plannen om het groene plein te bebouwen. Zowel de Willebroekse Groen-afdeling als onafhankelijke raadsleden Kevin Eeraerts en Véronique De Wever kaartten het probleem aan op de gemeenteraad. “Plots lezen we in het nieuwe beleidsplan dat er plannen zijn om op dit plein een project te realiseren. Er zou zelfs sprake zijn van de realisatie van een nieuw schoolgebouw.”

Protestactie

“De bewoners van de Nachtegaalstraat, de Vinkstraat en Talmar geven met hun protestactie duidelijk aan dat zij dit absoluut niet willen. Het gaat hier om een mooi stukje groen, waar ook kinderen, jongeren en verenigingen uit de buurt gebruik van maken. Wij vragen het gemeentebestuur om meer informatie: wat is men hier precies van plan, en op welke termijn? Er werd aan de bewoners na gelijkaardig protest in 2005 immers ook al een belofte gedaan, die kunnen we niet zomaar negeren. Wij vragen daarom om eventuele gesprekken over het Europaplein meteen stop te zetten, en het plein in zijn huidige vorm - zonder bebouwing - te behouden.”

Bouwpromotoren

Volgens schepen Bradt zijn er op dit moment geen plannen voor bebouwing. “Er werd inderdaad onderzocht of er op de site Europaplein nieuwe schoolinfrastructuur mogelijk is. Maar het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) laat dit niet toe, het gemeenschapsonderwijs gaat daarom uitbreiden op de bestaande onderwijssites in onze gemeente. Andere gesprekken, bijvoorbeeld met bouwpromotoren, zijn er niet. We hebben dus ook géén concrete plannen voor dit plein”, aldus Bradt.

Groene bestemming

“Als er ooit toch een project zou gerealiseerd worden, moet er rekening gehouden worden met bepaalde voorschriften. Zo is enkel een project met een groen karakter mogelijk, op maar één derde van de totale oppervlakte. Meer dan twee derde van de oppervlakte van het Europaplein heeft een groene bestemming. Als er op lange termijn toch iets zou veranderen op het Europaplein, zullen we altijd eerst de raadsleden informeren en de bewoners kans geven op inspraak.”