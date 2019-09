Bewoners met dementie maken samen bijzonder kunstwerk Els Dalemans

18 september 2019

16u54 0 Willebroek Net op ‘Wereld Alzheimer Dag’ vond woensdagmiddag een bijzondere vernissage plaats. De bewoners met dementie van woonzorgcentrum Ten Weldebrouc in Willebroek stelden een uniek kunstwerk voor, dat ze maakten met de hulp van kunstenares Marieke Pintens. “Deze mensen kunnen nog veel meer dan we soms denken.”

‘Onze wereld’, zo heet het nieuwe kunstwerk van de bewoners van afdeling De Brielen. “We maakten samen een labyrint: een doolhof van gedachten en gevoelens, een wereld waar alles in en door elkaar loopt. Het kader stelt de omheining in het leven van de bewoners voor, maar er zijn ook nog openingen in het labyrint: zij stellen het contact met de buitenwereld voor”, zegt Pintens.

Wij werken al enkele jaren samen met kunstenaars, omdat we merken dat kunst een goede manier is om in de leefwereld van personen met dementie binnen te raken”, vult woon- en leefbegeleider Heidi Huybrechts aan. “Door te schilderen, boetseren, tekenen en te werken met allerlei kleuren en vormen kunnen zij hun emoties kwijt. Vaak zien we op zo’n moment een focus en helderheid bij mensen die zo vaak zo afwezig zijn.”

“We merken zelfs dat mensen met beginnende dementie zich minder goed durven ‘smijten’, bij wie de ziekte verder gevorderd is vallen de grote drempels weg. Het resultaat van deze kunstprojecten is vaak prachtig. We stellen de werken dan ook fier tentoon in de gangen van ons woonzorgcentrum, zodat iedereen ze kan bewonderen.”

“Maar bij ons volgend project gaan we nog een stap verder: we gaan grote kubussen haken, die we in het gemeentehuis van Willebroek mogen tentoonstellen. Die kubussen zullen worden samengesteld met allemaal kleine lapjes, gehaakt door onze bewoners en hun familieleden en vrienden. Zo heeft iedereen die hier op bezoek komt, meteen letterlijk iets om handen.”