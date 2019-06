Bewoner ontsnapt uit zware woningbrand dankzij alerte Fluvius-arbeider TVDZM

06 juni 2019

15u20 0 Willebroek De bewoner van een huis in de Alfred de Taeyestraat in Blaasveld is donderdagochtend op het nippertje gered uit een zware brand. De man kon geen kant meer uit nadat er een brand was uitgebroken op het gelijkvloers van de woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar slaagde er niet in om de woning te redden. Die werd onbewoonbaar verklaard.

De brand brak vanochtend omstreeks 7.45 uur uit. Het waren buurtbewoners die alarm sloegen nadat ze een hevige rookontwikkeling hadden opgemerkt. Toen de Willebroekse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland ter plaatse kwam, bleek dat de bewoner op het nippertje gered was. Arbeiders van nutsmaatschappij Fluvius, die aan het werk waren in de straat, konden de man redden. Met een ladder en via het platte dak van de garage kon de bewoner worden gered vanuit het zolderraam. “De man werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij had te veel rook ingeademd”, luidt het bij de hulpdiensten.

De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle. Het kon wel niet voorkomen dat de vuurzee een ware ravage had aangericht. De volledige benedenverdieping ging op in de vlammen. In de rest van de woning was er heel wat rookschade. De woning werd na de bluswerken onbewoonbaar verklaard. De bewoner, zijn vrouw en hun twee kinderen kunnen voorlopig elders terecht.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel bekend. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek gaat het om een accidentele brand.