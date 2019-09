Bevrijdingscolonne trekt van Fort Breendonk naar Klein-Willebroek Els Dalemans

06 september 2019

17u43 4 Willebroek De Bevrijdingscolonne was vrijdag een hele dag te bewonderen aan het Fort van Breendonk in Willebroek. De stoet met wel vijftig historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog trekt nog tot 13 september door het land.

“Met deze unieke stoet van militaire voertuigen van de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute wordt 75 jaar bevrijding herdacht. De Bevrijdingscolonne kwam donderdagavond aan vanuit Mechelen. Na een stop aan het Fort van Breendonk trekken de voertuigen zaterdag vanaf 8 uur door de Willebroekse straten richting Klein-Willebroek.”

“We roepen zo veel mogelijk inwoners op om de voertuigen net zo feestelijk te verwelkomen als 75 jaar geleden. Je kan dit bijvoorbeeld doen door op de route de Belgische vlag te laten prijken aan je gevel”, zegt schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt (CD&V).

Bevrijdingsfeesten

“We staan in Willebroek een heel weekend lang stil bij dit historische moment. In Klein-Willebroek wordt zaterdag naar jaarlijkse traditie de Bevrijding van Antwerpen herdacht. Vanaf 9 uur vindt op het Sasplein de herdenkingsplechtigheid en de reconstructie van de Robert Vekemansroute plaats.”

“Om 10 uur gaan de plechtigheden verder aan de overkant van de Rupel in Boom. Daar wordt om 11 uur de Bevrijdingscolonne onthaald, eregast bij deze optocht is Etienne Vekemans, zoon van Robert. Het buurtcomité Klein-Willebroek Dorp zorgt in de namiddag voor een groot volksfeest in de straten van het dorp, met een reeks activiteiten voor jong en oud. Na de buurtbarbecue worden de tafels aan de kant geschoven voor een reeks optredens.”

Taptoe

“Op zondag organiseren we vanuit gemeente Willebroek onze tweede Grote Internationale Taptoe. Vanaf 16 uur geven nationale en internationale show- en drumbands het beste van zichzelf op het Louis de Naeyerplein. De centrale gast op dit unieke evenement is onze eigen Brassband Willebroek. Diezelfde dag vindt Open Monumentendag plaats, ook in het teken van de Bevrijding. Met een overzet kan je langs beide kanten van de Rupel kennismaken met het vroegere leven aan de kaai, of de Sherman-tank en het Sashuis bezoeken.”