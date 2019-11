Betonmixer kantelt en belandt op zijn zij TVDZM

22 november 2019

17u20 2 Willebroek Op Brielen in Tisselt (Willebroek) is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De trucker raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde in de loop van vrijdagnamiddag. Tijdens het nemen van een scherpe bocht, verloor de chauffeur vermoedelijk de controle over zijn stuur en belandde de betonmixer op zijn zij. Het gevaarte moest gestakeld worden maar dat was niet zo gemakkelijk. De betonmixer was volgeladen en weegt zo’n veertig ton. Een Een gespecialiseerde takelfirma moest ter plaatse komen en is momenteel bezig met de takelwerken. Het zal hiervoor onder meer kantelkranen inzetten.

Tot die tijd blijft Brielen tussen Tisselt en het rondpunt van de N16 met de autofabrikant Mazda afgesloten voor het verkeer. Aan autobestuurders wordt gevraagd om een omleiding te volgen. De brandweer moest ook ter plaatse komen. Na het ongeval was de hydraulische olie van de betonmixer beginnen te lekken. Zij kwamen de rijbaan reinigen.