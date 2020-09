Bestuurder onder invloed rijdt tegen gevel van huis, met zijn kinderen op de achterbank Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

09u00 2 Willebroek Een beschonken autobestuurder is tegen de gevel van een woning in Willebroek gereden. Op de achterbank van de Mercedes zaten zijn twee kinderen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het huis is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 22 uur in de Appeldonkstraat in Willebroek. Door de stevige klap was de schade aan het huis groot, zowel aan de binnen- als buitenkant.

Naast de lokale politie van Mechelen-Willebroek kwam ook de brandweerzone Rivierenland ter plaatse. Die moest de woning stutten en het gat in de gevel dichten.

Tijdens de vaststellingen van de politie bleek dat de chauffeur, een dertiger, te veel had gedronken. Hij had 1,4 promille alcohol in het bloed. Dat is het equivalent van zo’n zestal glazen bier.



“Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor zes uren ingetrokken”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.